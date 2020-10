Grande Fratello Vip 5 diretta puntata 23 ottobre 2020: anticipazioni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Grande Fratello Vip, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini, in onda, stasera, venerdì 23 ottobre 2020, in prima serata è giunto al dodicesimo appuntamento della quinta stagione. Opinionisti in studio, Enzo Ghinazzi, in arte Pupo ed Antonella Elia. Grande Fratello Vip 5: tre nuovi concorrenti “strategici” nella casa Il pubblico da casa deciderà chi salvare, attraverso il televoto, tra Elisabetta Gregoraci, Maria Teresa Ruta e Dayane Mello? Attesa una sorpresa di Mario Balotelli per il Fratello Enock. Grande Fratello VIP 5: CONCORRENTI I concorrenti sono: Patrizia De Blanck, Pierpolo Pretelli, Massimiliano Morra, Stefania ... Leggi su tvblog (Di venerdì 23 ottobre 2020)Vip, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini, in onda, stasera, venerdì 23, in prima serata è giunto al dodicesimo appuntamento della quinta stagione. Opinionisti in studio, Enzo Ghinazzi, in arte Pupo ed Antonella Elia.Vip 5: tre nuovi concorrenti “strategici” nella casa Il pubblico da casa deciderà chi salvare, attraverso il televoto, tra Elisabetta Gregoraci, Maria Teresa Ruta e Dayane Mello? Attesa una sorpresa di Mario Balotelli per ilEnock.VIP 5: CONCORRENTI I concorrenti sono: Patrizia De Blanck, Pierpolo Pretelli, Massimiliano Morra, Stefania ...

