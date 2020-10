Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta contro Alice Fabbrica: “La querelo, tutte falsità” (video) (Di venerdì 23 ottobre 2020) Andrea Zelletta, nel corso della dodicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda, stasera 23 ottobre 2020, ha avuto un duro confronto con Alice Fabbrica che, in settimana, ha rilasciato alcune dichiarazioni che potrebbero mettere a repentaglio il suo rapporto con Natalia Paragoni: Zelletta: “Io la querelo sono tutte falsità. Posso giurare davanti a tutta Italia. Amo follemente la mia fidanzata Natalia Paragoni. So che a lei piace fare queste tarantelle. Non faccio parte di questo mondo. Sono tutte falsità, procederò per vie legali”. Una volta rientrati dalla pubblicità, il padrone di casa, Alfonso Signorini vuole saperne di più sulla conoscenza tra ... Leggi su gossipblog (Di venerdì 23 ottobre 2020), nel corso della dodicesima puntata del ‘Vip 5’, in onda, stasera 23 ottobre 2020, ha avuto un duro confronto conche, in settimana, ha rilasciato alcune dichiarazioni che potrebbero mettere a repentaglio il suo rapporto con Natalia Paragoni:: “Io lasonofalsità. Posso giurare davanti a tutta Italia. Amo follemente la mia fidanzata Natalia Paragoni. So che a lei piace fare queste tarantelle. Non faccio parte di questo mondo. Sonofalsità, procederò per vie legali”. Una volta rientrati dalla pubblicità, il padrone di casa, Alfonso Signorini vuole saperne di più sulla conoscenza tra ...

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - cendamo_giulia : RT @ThisCasino: 'certe cose non si spettacolarizzano' SECONDO ME NON HANNO CAPITO CHE SONO AL GRANDE FRATELLO DOVE OGNUNO HA LA PROPRIA ST… - Frances80173177 : @GrandeFratello Ma dico io sti messaggi se ci sono che grande fratello li renda pubblici - FRANCES65645452 : @GrandeFratello AMO IL GRANDE FRATELLO TVB?? - Angela57753061 : RT @__directioner00: Tommaso: 'Io alla fine c'entro sempre' Ovvio Tommaso che c'entri sempre, il grande fratello sei tu #GFVip https://t.c… -