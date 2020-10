Grande Fratello, Stefania Orlando furiosa: lite pesante in mattinata (Di venerdì 23 ottobre 2020) Grande Fratello Vip, Stefania Orlando furiosa: lite pesante in mattinata. Discussione con Francesco Oppini, dopo quello che è successo con Tommaso Zorzi ieri sera Dopo la discussione che c’è stata ieri tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, Stefania Orlando che è molto amica di quest’ultimo ha voluto parlare con il figlio … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 23 ottobre 2020)Vip,in. Discussione con Francesco Oppini, dopo quello che è successo con Tommaso Zorzi ieri sera Dopo la discussione che c’è stata ieri tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi alVip,che è molto amica di quest’ultimo ha voluto parlare con il figlio … L'articolo proviene da YesLife.it.

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - amalincuore : mediaset: #gfvip Tommaso Zorzi come presentatore/copresentatore prossima edizione Grande Fratello - Firma la petizi… - Reberebby215 : @TommyyFrancii Grande fratello vedi di cosa ci hai privato ieri sera. Mi aspetto che tu ti faccia perdonare. - breathingthru1d : RT @Alessan37056383: TEAM STANZA BLU, SIETE SOLO E SOLTANTO VOI IL GRANDE FRATELLO!?????? #GFVIP -