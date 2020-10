Grande Fratello, Maria Teresa Ruta spiazza tutti: confessione in diretta (Di sabato 24 ottobre 2020) . La conduttrice rivelato durante la puntata di aver provato ad avere un figlio con Roberto e di non esserci riuscita: “Per questo mi sono allontanata da questo mondo” L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 24 ottobre 2020) . La conduttrice rivelato durante la puntata di aver provato ad avere un figlio con Roberto e di non esserci riuscita: “Per questo mi sono allontanata da questo mondo” L'articolo proviene da YesLife.it.

