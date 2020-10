Golf | ZoZo Championship; incubo Woods | Munoz vola

(Di venerdì 23 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 23 OTT - L'avvio da sogno di Sebastian, la partenza dadi Tiger. Allo, torneo del PGA Tour di, un inizio diametralmente opposto per la sorpresa ...

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - L'avvio da sogno di Sebastian Munoz, la partenza da incubo di Tiger Woods. Allo ZoZo Championship, torneo del PGA Tour di golf, un inizio diametralmente opposto per la sorpresa ...Archiviata la parentesi del Vegas swing, il PGA Tour 2020-2021 continua la sua stagione con il The Zozo Championship (montepremi 8 milioni di dollari). L’evento creato in collaborazione tra PGA Tour e ...