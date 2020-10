Gol Kemar Roofe, il pallonetto da centrocampo è da stropicciarsi gli occhi [VIDEO] (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gol Kemar Roofe – La giornata di ieri di Europa League ha regalato risultati a sorpresa, ma anche giocate bellissime dal punto di vista tecnico, come quello di Kemar Roofe. Successo esterno per i Rangers che iniziano la fase a gironi con il botto e con tre punti preziosissimi. Colpo sul campo dello Standard Liege, 0-2 il risultato finale: ad aprire le marcature è stato al 19′ Tavernier su calcio di rigore, poi una grandissima giocata dell’attaccante di origine giamaicana che ha chiuso definitivamente i conti. Un pallonetto da centrocampo che ha beffato il portiere avversario. Ecco il VIDEO della prodezza. EUROPA LEAGUE WHERE THE UNTHINKABLE HAPPENSpic.twitter.com/w1R5iyF0Pe — MAZINHO (@dan maze) October 22, 2020 L'articolo Gol ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Gol– La giornata di ieri di Europa League ha regalato risultati a sorpresa, ma anche giocate bellissime dal punto di vista tecnico, come quello di. Successo esterno per i Rangers che iniziano la fase a gironi con il botto e con tre punti preziosissimi. Colpo sul campo dello Standard Liege, 0-2 il risultato finale: ad aprire le marcature è stato al 19′ Tavernier su calcio di rigore, poi una grandissima giocata dell’attaccante di origine giamaicana che ha chiuso definitivamente i conti. Undache ha beffato il portiere avversario. Ecco ildella prodezza. EUROPA LEAGUE WHERE THE UNTHINKABLE HAPPENSpic.twitter.com/w1R5iyF0Pe — MAZINHO (@dan maze) October 22, 2020 L'articolo Gol ...

CalcioWeb : Gol #KemarRoofe, il pallonetto da centrocampo è da stropicciarsi gli occhi [VIDEO] - - ilgrandeiki : RT @CB_Ignoranza: Che i #Rangers di Gerrard fossero on fire dopo aver vinto l'Old Firm lo sapevamo. Ma che alla prima di #EuropaLeague l'at… - sportli26181512 : Standard Liegi-Rangers, che gol di Roofe! Segna con un tiro da 50 metri. VIDEO: Un gol da ricordare per Kemar Roofe… - CA10TM : RT @CB_Ignoranza: Che i #Rangers di Gerrard fossero on fire dopo aver vinto l'Old Firm lo sapevamo. Ma che alla prima di #EuropaLeague l'at… - CB_Ignoranza : Che i #Rangers di Gerrard fossero on fire dopo aver vinto l'Old Firm lo sapevamo. Ma che alla prima di… -

Ultime Notizie dalla rete : Gol Kemar Gol Kemar Roofe, il pallonetto da centrocampo è da stropicciarsi gli occhi [VIDEO] CalcioWeb Gol Kemar Roofe, il pallonetto da centrocampo è da stropicciarsi gli occhi [VIDEO]

Gol Kemar Roofe – La giornata di ieri di Europa League ha regalato risultati a sorpresa, ma anche giocate bellissime dal punto di vista tecnico, come quello di Kemar Roofe. Successo esterno per i ...

Standard Liegi-Rangers: gol incredibile da centrocampo di Roofe (VIDEO)

Kemar Roofe assoluto protagonista di Standard Liegi-Rangers, gara valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League 2020/2021. Il giocatore della squadra scozzese, durante il finale ...

Gol Kemar Roofe – La giornata di ieri di Europa League ha regalato risultati a sorpresa, ma anche giocate bellissime dal punto di vista tecnico, come quello di Kemar Roofe. Successo esterno per i ...Kemar Roofe assoluto protagonista di Standard Liegi-Rangers, gara valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League 2020/2021. Il giocatore della squadra scozzese, durante il finale ...