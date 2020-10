Gli utenti a Bassetti: "Hai la mascherina al contrario". Lui risponde piccato (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’infettivologo Matteo Bassetti invita a rispettare le regole anti-Covid, ma nel selfie indossa la sua mascherina al contrario: un dettaglio che non è sfuggito agli utenti, che hanno commentato lo scatto. Parole a cui lo scienziato ha replicato con un ulteriore post: “In corsia si lavora in maniera dura e può capitare che quando sostituisci la mascherina la metti al contrario. Ieri qualcuno me lo ha fatto notare in maniera simpatica. C’è invece chi lo ha fatto in maniera stupida”.Nella lunga didascalia posta a corredo della foto oggetto dei commenti, il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova aveva scritto: “Noi sanitari stiamo facendo la nostra parte negli ospedali. Il lavoro è ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’infettivologo Matteoinvita a rispettare le regole anti-Covid, ma nel selfie indossa la suaal: un dettaglio che non è sfuggito agli, che hanno commentato lo scatto. Parole a cui lo scienziato ha replicato con un ulteriore post: “In corsia si lavora in maniera dura e può capitare che quando sostituisci lala metti al. Ieri qualcuno me lo ha fatto notare in maniera simpatica. C’è invece chi lo ha fatto in maniera stupida”.Nella lunga didascalia posta a corredo della foto oggetto dei commenti, il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova aveva scritto: “Noi sanitari stiamo facendo la nostra parte negli ospedali. Il lavoro è ...

AGI - Un bando per duemila operatori sanitari per potenziare le attività di tracciamento. È quanto ha annunciato, secondo quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ne ...

