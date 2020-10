'Gli streamer dovrebbero pagare i publisher' ed è bufera (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo la tre giorni di annunci "Good Stuff", Stadia ha iniziato a fare tendenza su Twitter a seguito di un tweet di un direttore creativo di Google Stadia Games & Entertainment che suggerisce che gli streamer dovrebbero pagare ai publisher una percentuale delle loro entrate.Dalla prima volta che abbiamo sentito parlare di Stadia, il servizio di streaming di giochi ancora giovane di Google ha pubblicizzato la possibilità di trasmettere facilmente il gameplay su un servizio come YouTube Gaming o Twitch come uno dei principali obiettivi e vantaggi della piattaforma. Sebbene lo streaming diretto su YouTube non sia ancora stato lanciato, Stadia ha lentamente aumentato le funzionalità esclusive per gli streamer come Crowd Choice, che interroga gli spettatori degli streaming di YouTube per ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo la tre giorni di annunci "Good Stuff", Stadia ha iniziato a fare tendenza su Twitter a seguito di un tweet di un direttore creativo di Google Stadia Games & Entertainment che suggerisce che gliaiuna percentuale delle loro entrate.Dalla prima volta che abbiamo sentito parlare di Stadia, il servizio di streaming di giochi ancora giovane di Google ha pubblicizzato la possibilità di trasmettere facilmente il gameplay su un servizio come YouTube Gaming o Twitch come uno dei principali obiettivi e vantaggi della piattaforma. Sebbene lo streaming diretto su YouTube non sia ancora stato lanciato, Stadia ha lentamente aumentato le funzionalità esclusive per glicome Crowd Choice, che interroga gli spettatori degli streaming di YouTube per ...

Per Call of Duty gli ultimi 12 mesi sono stati incredibili ... rapendo completamente la comunità di giocatori e di streamer e riuscendo a spodestare persino Fortnite, ormai visto come un titolo ...

