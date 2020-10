Gli omicidi dell’Algiers Motel: la storia vera dietro al film Detroit (Di venerdì 23 ottobre 2020) Stasera alle 21.10, Detroit verrà trasmesso su Rai Movie. Il film è stato prodotto nel 2017, diretto da Kathryn Bigelow e contiene la partecipazione di John Boyega, Narra degli scontri di Detroit del 1967, anche note come le rivolte della dodicesima strada. É incentrato in particolar modo sugli eventi che condussero agli omicidi a sfondo razziale dell’Algiers Motel. Trama Una notte del 1967 a Detroit, in pieno periodo delle battaglie per i diritti degli afroamericani, in un ghetto scoppia una rivolta scatenata da un’incursione della polizia in un bar. Larry e Fred, due giovani di colore, si trovano nel mezzo degli scontri e finiscono con il rifugiarsi all’Algiers Motel, dove conoscono due ragazze bianche. ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 23 ottobre 2020) Stasera alle 21.10,verrà trasmesso su Rai Movie. Ilè stato prodotto nel 2017, diretto da Kathryn Bigelow e contiene la partecipazione di John Boyega, Narra degli scontri didel 1967, anche note come le rivolte della dodicesima strada. É incentrato in particolar modo sugli eventi che condussero aglia sfondo razziale dell’Algiers. Trama Una notte del 1967 a, in pieno periodo delle battaglie per i diritti degli afroamericani, in un ghetto scoppia una rivolta scatenata da un’incursione della polizia in un bar. Larry e Fred, due giovani di colore, si trovano nel mezzo degli scontri e finiscono con il rifugiarsi all’Algiers, dove conoscono due ragazze bianche. ...

