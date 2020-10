Gli olandesi che vincono a Napoli col catenaccio: è la rivincita del calcio all’italiana (Di sabato 24 ottobre 2020) Stupore. Questa la sensazione che mi ha provocato la partita tra il Napoli e l’Az Alkmaar. Non delusione. Per la prestazione molto modesta del Napoli. Ma stupore. E voglio spiegare il perché. Per farlo devo partire da lontano. Nel calcio Olanda è sinonimo di calcio totale. Una organizzazione di gioco spettacolare. Nella quale nessun giocatore era vincolato ad un ruolo rigido. Vide la sua massima espressione negli anni 70 con l’Ajax e con la nazionale olandese. A svilupparlo Rinus Michels. Con un manipolo di grandi calciatori Krol, Neeskens…ma su tutti il mitico Johan Cruijff. Il prodotto fu un gioco incantevole. Che fruttò all’Ajax titoli su titoli tra cui tre Coppe dei Campioni. La nazionale perse per due volte di fila la finale del campionato del mondo. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 ottobre 2020) Stupore. Questa la sensazione che mi ha provocato la partita tra ile l’Az Alkmaar. Non delusione. Per la prestazione molto modesta del. Ma stupore. E voglio spiegare il perché. Per farlo devo partire da lontano. NelOlanda è sinonimo ditotale. Una organizzazione di gioco spettacolare. Nella quale nessun giocatore era vincolato ad un ruolo rigido. Vide la sua massima espressione negli anni 70 con l’Ajax e con la nazionale olandese. A svilupparlo Rinus Michels. Con un manipolo di grandi calciatori Krol, Neeskens…ma su tutti il mitico Johan Cruijff. Il prodotto fu un gioco incantevole. Che fruttò all’Ajax titoli su titoli tra cui tre Coppe dei Campioni. La nazionale perse per due volte di fila la finale del campionato del mondo. ...

capuanogio : Caos politico intorno a #NapoliAZ. Gli olandesi hanno 9 giocatori positivi ma oggi partono per #Napoli, il Comune c… - napolista : Gli olandesi che vincono a Napoli col catenaccio: è la rivincita del calcio all’italiana L’Az Alkmaar, squadra del… - twittingelenaa : @borghi_claudio @LPiena @WendellGee1985 La 3, gli olandesi sostenevano proprio questo, ragione per cui non c’era obbligo. - chiarasinc : RT @JacopoVeneziani: I ritratti di gruppo olandesi del Seicento sono forse gli assembramenti più famosi della storia dell’arte, opere i cui… - kryptondaddy : @andemdem @Happy4Trigger ... gli Olandesi perfettini? Da quando? -