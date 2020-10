Gli 80 anni di Pelè L’Italia sfiorata e quelle amichevoli a Roma e Lecce VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 ottobre 2020) La ‘Domenica del Corriere’ nel luglio del 1961 lo descrisse con una parola oggi impronunciabile. Pelè aveva appena vent’e compariva sulla copertina dedicata ai grandi colpi di mercato (e a quelli tentati) dalle big italiane al fianco di Altafini, Angelillo e Suarez. Ma in quella mischia di calciatori approdati in Serie A, lui era l’unico a vestire la maglia della Nazionale con un cartello eloquente: 600 milioni, offerta respinta. I 600 milioni di Juventus, Milan e Inter (la più vicina secondo un’indiscrezione dell’epoca del ‘Sun’) che più di tutte provarono ad acquistarlo. Fu il primo approccio con un’Italia accarezzata tra suggestioni estive di mercato edche hanno mostrato in modo brutale il volto di quel calcio italiano. Nei tour italiani di quel mitico Santos, ...