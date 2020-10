Giuntoli | “Rinnovo Gattuso? E’ una conseguenza naturale”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Intervistato da Radio Kiss Kiss, il ds del Napoli, Cristiano, ha parlato del futuro di, affermando come il rinnovo del tecnico calabrese possa essere unanaturale del buon lavoro fatto fino ad ora. Queste le sue parole: “Rinnovo di? Sono molto possibilista. Quando ci sono le componenti che una società vuol tenere un allenatore e l’allenatore vuole restare l’accordo è unanaturale. Gennaro sta facendo bene, la scorsa stagione ha finito in crescendo, ora ha plasmato una squadra forte che può lottare per grandi obiettivi, lasciando stare la serata storta di ieri con l’AZ. Deve solo lavorare, poi quando sarà il momento parleremo del rinnovo ma non ci sono problemi”. Foto: Zimbio L'articolo ...