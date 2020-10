Giuntoli | «Gattuso ha sposato completamente la causa azzurra | pronto il rinnovo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Cristiano, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole Cristiano, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni suldi. «Siamo molto contenti del lavoro fatto, in campo e fuori dal campo. Hala nostra. E’ arrivato in un momento delicato, le cose non stavano andando bene, ma lui ci ha aiutato a ritrovare l’assetto giusto per ripartire a grandi livelli. Lui è contento qui, un accordo per ilsi può trovare.? Sono molto possibilista. Quando ci sono le componenti che una società vuol tenere un allenatore e ...