Giro d'Italia, "Uno spot straordinario per la Valle" (Di venerdì 23 ottobre 2020) Alta Valle, 23 ottobre 2020 - Una tappa memorabile, uno spot unico per la Valtellina. Baciati anche dal sole tiepido di una tipica e meravigliosa giornata autunnale, i girini ieri sono arrivati ai ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 23 ottobre 2020) Alta, 23 ottobre 2020 - Una tappa memorabile, unounico per la Valtellina. Baciati anche dal sole tiepido di una tipica e meravigliosa giornata autunnale, i girini ieri sono arrivati ai ...

giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - matteosalvinimi : SEMPRE PIÙ IN CONFUSIONE! Anziché andare a parlare di cose che non sa facendosi smentire dai medici in diretta tiv… - giroditalia : ??? A legend that comes from afar. It’s Stelvio climb day, once again the judge of #Giro. ??? Una leggenda che nasc… - Jorgeca10 : RT @giroditalia: Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - ginugiola : RT @RassegnaZampa: #Ciclismo #Giro Le braccia al cielo di Hindley mentre Almeida e Nibali arrancano: guarda gli highlights -