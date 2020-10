Giro d’Italia, nella tappa della vergogna vince Cerny. Maglia rosa sempre sulle spalle di Kelderman (Di venerdì 23 ottobre 2020) nella 19ª tappa, la più discussa e piena di polemica del Giro d'Italia, grande numero di Josef Cerny (CCC) vincitore ad Asti. Con un attacco secco a 22 km dall'arrivo, il ventisettenne della Repubblica Ceca ha sorpreso i compagni di fuga, conquistando in solitaria la frazione da Abbiategrasso ad Asti, di 124,5 km. Piazza d'onore, a 18", per il belga Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling). Terzo l'azzurro Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), a 25". L'olandese Wilco Kelderman (Team Sunweb) conserva la Maglia rosa, con 12" sul compagno di squadra, l'australiano Jai Hindley, e 15" sul britannico della Ineos Grenadiers Tao Geoghegan Hart. Ma la giornata odierna verrà ricordata a lungo per l'assurda decisione di molti corridori di ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 23 ottobre 2020)19ª, la più discussa e piena di polemica deld'Italia, grande numero di Josef(CCC) vincitore ad Asti. Con un attacco secco a 22 km dall'arrivo, il ventisettenneRepubblica Ceca ha sorpreso i compagni di fuga, conquistando in solitaria la frazione da Abbiategrasso ad Asti, di 124,5 km. Piazza d'onore, a 18", per il belga Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling). Terzo l'azzurro Jacopo Mosca (Trek-Segafredo), a 25". L'olandese Wilco(Team Sunweb) conserva la, con 12" sul compagno di squadra, l'australiano Jai Hindley, e 15" sul britannicoIneos Grenadiers Tao Geoghegan Hart. Ma la giornata odierna verrà ricordata a lungo per l'assurda decisione di molti corridori di ...

