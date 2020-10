Giro D’Italia nel caos: partenza posticipata e tappa accorciata (Di venerdì 23 ottobre 2020) La 19 tappa non è cominciata nel migliore dei modi, anche per colpa del maltempo che tra pioggia e freddo ha fatto subire drastici cambiamenti alla corsa rosa. Giro D’Italia nel caos più totale, infatti la partenza è stata modificata da Morbegno ad Abbiategrasso, decisione che ha fatto infuriare i corridori anche perché la tappa è stata accorciata. Un finale incandescente per il Giro D’Italia, che si appresta a concludere domenica 25 Ottobre a Milano. Leggi anche: Il Giro-D’Italia-103: Jai Hindley vince la 18 tappa Giro D’Italia nel caos: la 19 tappa ha scatenato le polemiche Si sta correndo la 19 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 23 ottobre 2020) La 19non è cominciata nel migliore dei modi, anche per colpa del maltempo che tra pioggia e freddo ha fatto subire drastici cambiamenti alla corsa rosa.D’Italia nelpiù totale, infatti laè stata modificata da Morbegno ad Abbiategrasso, decisione che ha fatto infuriare i corridori anche perché laè stata. Un finale incandescente per ilD’Italia, che si appresta a concludere domenica 25 Ottobre a Milano. Leggi anche: Il-D’Italia-103: Jai Hindley vince la 18D’Italia nel: la 19ha scatenato le polemiche Si sta correndo la 19 ...

giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : ??? A legend that comes from afar. It’s Stelvio climb day, once again the judge of #Giro. ??? Una leggenda che nasc… - giroditalia : ??? The 2020 #Giro d’Italia, Cima Coppi: her majesty Passo dello Stelvio. ??? La Cima Coppi del #Giro d'Italia 2020:… - ADM_assdemxmi : RT @qn_giorno: #Sondrio, Giro d’Italia, 'Uno spot straordinario per la Valle' - maxxo55 : @giroditalia Oggi i ciclisti professionisti e milionari del Giro d’Italia hanno scritto la pagina più vergognosa e… -

