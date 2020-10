Giro d'Italia, i tre temi della 19ª tappa: le polemiche di Morbegno e l'impazienza di Kelderman (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : ???The extraordinary feat of @cernyjosef. Watch now the Last Km of Stage 19 #Giro d’Italia 2020! ???L'impresa di… - giroditalia : ??? A legend that comes from afar. It’s Stelvio climb day, once again the judge of #Giro. ??? Una leggenda che nasc… - SergioPerrotta1 : @nmirotti @massimogrossi2 @alessiomagno1 ... è solo un povero maniaco che va in giro per l’Italia a provarci con tutte. - UgoBaroni : RT @giroditalia: ?? Check out the best photos from the 2020 Giro d'Italia Stage 19 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa 19 del G… -