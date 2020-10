Giro d’Italia, I corridori puntano i piedi: tappa dimezzata (di S. Gambino) (Di venerdì 23 ottobre 2020) Giro d’Italia, I corridori puntano i piedi: tappa dimezzata Si sarebbe dovuta correre oggi la 19ma tappa del 103° Giro d’Italia, una lunga cavalcata pianeggiante di 253 km da Morbegno ad Asti. In partenza, tuttavia, alcuni corridori, prendendo a pretesto il maltempo, pioggia non troppo pesante con temperatura 13 gradi, hanno puntato i piedi esigendo la riduzione di un chilometraggio da loro ritenuto eccessivo anche alla luce del tardivo raggiungimento degli alberghi da parte dei ciclisti ieri sera dopo l’arrivo ai Laghi di Cancano. Facendo buon viso a cattivo gioco, Mauro Vegni, il direttore del Giro, ha accettato l’accorciamento della frazione che è quindi partita da ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020)d’Italia, ISi sarebbe dovuta correre oggi la 19madel 103°d’Italia, una lunga cavalcata pianeggiante di 253 km da Morbegno ad Asti. In partenza, tuttavia, alcuni, prendendo a pretesto il maltempo, pioggia non troppo pesante con temperatura 13 gradi, hanno puntato iesigendo la riduzione di un chilometraggio da loro ritenuto eccessivo anche alla luce del tardivo raggiungimento degli alberghi da parte dei ciclisti ieri sera dopo l’arrivo ai Laghi di Cancano. Facendo buon viso a cattivo gioco, Mauro Vegni, il direttore del, ha accettato l’accorciamento della frazione che è quindi partita da ...

