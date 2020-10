Giro d’Italia caos: sciopero dei corridori e polemiche (Di venerdì 23 ottobre 2020) Giornata pazzesca al Giro d’Italia: i corridori scioperano all’ultimo minuto contro il maltempo e la lunghezza della tappa, costringendo gli organizzatori ad accorciare il chilometraggio. Ma le polemiche infuriano… Non c’è pace per l’edizione 2020 del Giro d’Italia. Dopo lo scoppio della bolla Covid, le varie positività e il conseguente abbandono di ben due formazioni, ci mancava anche la protesta dei corridori. Secondo le cronache di questa mattina, a soli 20 minuti dalla partenza ufficiale, alcuni rappresentanti del gruppo si sono presentati davanti all’organizzazione per esprimere la volontà di non partire per la 19^ tappa, la più lunga con i suoi 258 km da Morbegno ad Asti. Una tappa in realtà senza difficoltà ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Giornata pazzesca ald’Italia: iscioperano all’ultimo minuto contro il maltempo e la lunghezza della tappa, costringendo gli organizzatori ad accorciare il chilometraggio. Ma leinfuriano… Non c’è pace per l’edizione 2020 deld’Italia. Dopo lo scoppio della bolla Covid, le varie positività e il conseguente abbandono di ben due formazioni, ci mancava anche la protesta dei. Secondo le cronache di questa mattina, a soli 20 minuti dalla partenza ufficiale, alcuni rappresentanti del gruppo si sono presentati davanti all’organizzazione per esprimere la volontà di non partire per la 19^ tappa, la più lunga con i suoi 258 km da Morbegno ad Asti. Una tappa in realtà senza difficoltà ...

