Giro d’Italia | ammutinamento dei corridori e tappa accorciata

Ad appena 17 km dal via la carovana del Giro d'Italia si è fermata: sciopero dei ciclisti a causa del maltempo. Il direttore della Corsa Rosa annuncia conseguenze La terzultima tappa del Giro d'Italia ha subito la modifica del percorso dopo la protesta dei corridori decisi a non percorrere l'intera tratta preventivata a causa del maltempo. A circa 17 km dalla partenza da Morbegno, i ciclisti hanno deciso di fermarsi per essere recuperati dai bus delle squadre già diretti al traguardo di Asti. Una protesta che porterà la tappa a ripartire da Abbiategrasso, per lo sdegno del direttore del Giro d'Italia, Mauro Vegni: "È stata una decisione che abbiamo subito, inaccettabile. Adesso pensiamo ad arrivare fino a Milano, poi –

