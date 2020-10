Giro d’Italia 2020, tutte le classifiche dopo la diciannovesima tappa: Arnaud Demare prenota la Maglia Ciclamino (Di venerdì 23 ottobre 2020) E’ proseguita oggi, venerdì 23 ottobre, l’edizione 2020 del Giro d’Italia, con la diciannovesima tappa, la diciassettesima in linea: sono stati 124 i km da Abbiategrasso ad Asti. Vittoria in solitaria del ceco Josef Cerny, il neerlandese Wilco Kelderman difende con successo la Maglia Rosa, così come il francese Arnaud Demare tiene la vetta della classifica a punti e prenota la vittoria finale nella graduatoria. CLASSIFICA GENERALE diciannovesima tappa Giro D’ITALIA 2020 1 1 – KELDERMAN Wilco Team Sunweb 80:29:19 2 2 – HINDLEY Jai Team Sunweb 0:12 3 3 – GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 0:15 4 4 – BILBAO Pello Bahrain ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) E’ proseguita oggi, venerdì 23 ottobre, l’edizionedeld’Italia, con la, la diciassettesima in linea: sono stati 124 i km da Abbiategrasso ad Asti. Vittoria in solitaria del ceco Josef Cerny, il neerlandese Wilco Kelderman difende con successo laRosa, così come il francesetiene la vetta della classifica a punti ela vittoria finale nella graduatoria. CLASSIFICA GENERALED’ITALIA1 1 – KELDERMAN Wilco Team Sunweb 80:29:19 2 2 – HINDLEY Jai Team Sunweb 0:12 3 3 – GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers 0:15 4 4 – BILBAO Pello Bahrain ...

