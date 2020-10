Giro d’Italia 2020, tappa di domani (24 ottobre): Alba-Sestriere. Altimetria, percorso, orari (Di venerdì 23 ottobre 2020) domani, sabato 24 ottobre, si disputerà la ventesima e penultima tappa del Giro d’Italia 2020. Saranno 190 i chilometri da affrontare tra Alba e la triplice scalata al Sestriere. Il tutto per una frazione alpina di oltre 3500 m di dislivello. Di seguito potrete trovare l’Altimetria, il percorso e gli orari della frazione di domani. Altimetria percorso Dopo una fase di avvicinamento da Alba fino a Pinerolo attraverso la pianura, con lo sprint intermedio di Saluzzo al chilometro 52, si inizia la lunghissima salita pedalabile per il primo passaggio a Sestriere (non si passa sul traguardo). Discesa fino a Cesana Torinese ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020), sabato 24, si disputerà la ventesima e penultimadeld’Italia. Saranno 190 i chilometri da affrontare trae la triplice scalata al. Il tutto per una frazione alpina di oltre 3500 m di dislivello. Di seguito potrete trovare l’, ile glidella frazione diDopo una fase di avvicinamento dafino a Pinerolo attraverso la pianura, con lo sprint intermedio di Saluzzo al chilometro 52, si inizia la lunghissima salita pedalabile per il primo passaggio a(non si passa sul traguardo). Discesa fino a Cesana Torinese ...

