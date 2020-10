Giro d’Italia 2020: tappa 23 ottobre in streaming e diretta tv (Di venerdì 23 ottobre 2020) Oggi, 23 ottobre 2020, tornerà in onda il Giro d’Italia con la diciannovesima tappa, Morbegno-Asti, che si svolgerà tra Lombardia e Piemonte, nelle province di Sondrio, Como, Varese, Milano, Vercelli, Alessandria e Asti e sarà come di consueto in onda in diretta sulle reti Rai. La 103esima edizione della manifestazione ciclistica si concluderà il 25 ottobre. La giornata televisiva in rosa inizierà alle 9.15 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 10.15, con l’Anteprima Giro. A partire dalle 14.00 la linea passerà invece a Rai2 (streaming a questo link) per la tappa vera e propria, a cui seguirà il Processo alla ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 23 ottobre 2020) Oggi, 23, tornerà in onda ild’Italia con la diciannovesima, Morbegno-Asti, che si svolgerà tra Lombardia e Piemonte, nelle province di Sondrio, Como, Varese, Milano, Vercelli, Alessandria e Asti e sarà come di consueto in onda insulle reti Rai. La 103esima edizione della manifestazione ciclistica si concluderà il 25. La giornata televisiva in rosa inizierà alle 9.15 su RaiSport +HD (a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 10.15, con l’Anteprima. A partire dalle 14.00 la linea passerà invece a Rai2 (a questo link) per lavera e propria, a cui seguirà il Processo alla ...

