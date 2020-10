Giro d’Italia 2020, ordine d’arrivo e classifica diciannovesima tappa: vince Cerny (Di venerdì 23 ottobre 2020) Josef Cerny ha conquistato la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2020, con partenza da Abbiategrasso e arrivo ad Asti. Originariamente la tappa prevedeva la partenza da Morbegno e ben 258 km, ma a causa delle condizioni proibitive i corridori non ne hanno voluto sapere di partire dal punto stabilito. Alle ore 14:30, dunque, è scattata questa diciannovesima tappa rimaneggiata, di appena 120 km. Come se non bastasse, non c’è neppure stato il tanto atteso arrivo in volata, dato che a circa 50 km dal traguardo, il gruppo ha gettato la spugna. A giocarsi la vittoria è stato quindi il gruppo dei 14 fuggitivi, con il ceco della CCC Josef Cerny che si è imposto in 2’30”40”’ ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Josefha conquistato ladeld’Italia, con partenza da Abbiategrasso e arrivo ad Asti. Originariamente laprevedeva la partenza da Morbegno e ben 258 km, ma a causa delle condizioni proibitive i corridori non ne hanno voluto sapere di partire dal punto stabilito. Alle ore 14:30, dunque, è scattata questarimaneggiata, di appena 120 km. Come se non bastasse, non c’è neppure stato il tanto atteso arrivo in volata, dato che a circa 50 km dal traguardo, il gruppo ha gettato la spugna. A giocarsi la vittoria è stato quindi il gruppo dei 14 fuggitivi, con il ceco della CCC Josefche si è imposto in 2’30”40”’ ...

