Giro d'Italia 2020, Mauro Vegni: "Non pagherò i premi". Quanti soldi perdono i ciclisti? Tutti i mancati guadagni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Mauro Vegni è stato molto chiaro al termine della 19ma tappa, quella caratterizzata dallo sciopero dei ciclisti e dal taglio di circa 130 km sui 258 km previsti da Morbegno ad Asti. Il direttore di corsa ha specificato, durante il "Processo alla Tappa" su Rai 2, che non pagherà i premi di gara previsti per questa frazione: "Non c'è stata gara, neanche dopo la ripartenza". In effetti il gruppo ha lasciato andare via la fuga di 14 uomini, non si è nemmeno prodigato più di tanto per arrivare in volata (il tracciato era completamente pianeggiante). Quanti soldi perdono i ciclisti in seguito a questa decisione di Mauro Vegni? A pagarne dazio sono stati soprattutto gli uomini ...

