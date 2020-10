Giro d’Italia 2020, i premi della diciannovesima tappa devoluti alla lotta al Coronavirus (Di venerdì 23 ottobre 2020) Come anticipato già dal direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni, il montepremi della diciannovesima tappa della Corsa Rosa non è stato assegnato ai corridori. Non si placano le polemiche dopo la protesta dei corridori che hanno preteso un accorciamento della tappa che è ripartita da Abbiategrasso invece che da Morbegno. Gli organizzatori di Rcs Sport hanno quindi deciso di devolvere tutti i premi della tappa odierna ad una struttura sanitaria impegnata nella lotta al Coronavirus. Una decisione nobile e lodevole, che in parte prova anche a rasserenare gli animi dopo i tanti veleni delle ultime ore. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) Come anticipato già dal direttore deld’Italia Mauro Vegni, il monteCorsa Rosa non è stato assegnato ai corridori. Non si placano le polemiche dopo la protesta dei corridori che hanno preteso un accorciamentoche è ripartita da Abbiategrasso invece che da Morbegno. Gli organizzatori di Rcs Sport hanno quindi deciso di devolvere tutti iodierna ad una struttura sanitaria impegnata nellaal. Una decisione nobile e lodevole, che in parte prova anche a rasserenare gli animi dopo i tanti veleni delle ultime ore.

