Giro d’Italia 2020, domani la triplice scalata del Sestriere: l’altimetria dettagliata per l’ultima sfida decisiva in montagna (Di venerdì 23 ottobre 2020) domani inizierà il weekend decisivo del Giro d’Italia 2020 con l’ultima frazione di montagna in programma: l’Alba-Sestriere di 190 chilometri che prevede ben tre scalate, da due versanti differenti, proprio della salita che fu teatro dei successi di Fausto Coppi al Tour de France del 1952 e di Claudio Chiappucci alla Grande Boucle del 1992. Non sarà certamente una frazione dura come quella vista ieri, nella quale giganteggiava lo Stelvio, ma potrebbe comunque rivoluzionare una classifica che vede i primi tre racchiusi in 15″. I corridori scaleranno il Sestriere per la prima volta dal versante di Pinerolo. L’ascesa misura ben 31,8 chilometri, ma la pendenza media è appena del 4%. Dopo una prima parte già molto blanda, con solo ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020)inizierà il weekend decisivo deld’Italiacon l’ultima frazione diin programma: l’Alba-di 190 chilometri che prevede ben tre scalate, da due versanti differenti, proprio della salita che fu teatro dei successi di Fausto Coppi al Tour de France del 1952 e di Claudio Chiappucci alla Grande Boucle del 1992. Non sarà certamente una frazione dura come quella vista ieri, nella quale giganteggiava lo Stelvio, ma potrebbe comunque rivoluzionare una classifica che vede i primi tre racchiusi in 15″. I corridori scaleranno ilper la prima volta dal versante di Pinerolo. L’ascesa misura ben 31,8 chilometri, ma la pendenza media è appena del 4%. Dopo una prima parte già molto blanda, con solo ...

