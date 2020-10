Giro d’Italia 2020, Cerny: “Vittoria incredibile, il mio sogno si è realizzato” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “E’ stato incredibile, non ho parole: il mio sogno si e’ realizzato. Oggi e’ stato davvero strano, una tappa piu’ corta del solito ma vincere al Giro d’Italia e’ sempre una grande emozione”. Lo ha detto ai microfoni di Rai 2 Josef Cerny, corridore ceco (CCC Team), vincitore della diciannovesima tappa del Giro d’Italia con arrivo ad Asti. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) “E’ stato, non ho parole: il miosi e’ realizzato. Oggi e’ stato davvero strano, una tappa piu’ corta del solito ma vincere ald’Italia e’ sempre una grande emozione”. Lo ha detto ai microfoni di Rai 2 Josef, corridore ceco (CCC Team), vincitore della diciannovesima tappa deld’Italia con arrivo ad Asti.

