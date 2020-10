Giro d’Italia 2020, Cassani: “Buio morale oggi, fatta pessima figura” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “E stato due volte buio al Giro d’Italia. Era buio nell’aria perché ad Asti, città di arrivo, le ombre della sera mordevano già l’ asfalto della strada e poi c’è stato un più importante buio, questa volta morale, quando era ancora giorno pieno, esattamente alla partenza della tappa, a Morbegno. È successo che i corridori hanno inscenato una specie di sciopero rifiutandosi di partire adducendo la scusa del freddo e della pioggia. Voi sapete quanto io ami i corridori, ami il loro duro mestiere e sono sempre stato pronto a difendere le loro buone ragioni, le ragioni della fatica e del sudore, ma questa volta non posso allinearmi con loro”. Lo ha scritto il commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo, Davide Cassani, commentando ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020) “E stato due volte buio ald’Italia. Era buio nell’aria perché ad Asti, città di arrivo, le ombre della sera mordevano già l’ asfalto della strada e poi c’è stato un più importante buio, questa volta, quando era ancora giorno pieno, esattamente alla partenza della tappa, a Morbegno. È successo che i corridori hanno inscenato una specie di sciopero rifiutandosi di partire adducendo la scusa del freddo e della pia. Voi sapete quanto io ami i corridori, ami il loro duro mestiere e sono sempre stato pronto a difendere le loro buone ragioni, le ragioni della fatica e del sudore, ma questa volta non posso allinearmi con loro”. Lo ha scritto il commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo, Davide, commentando ...

giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : ???The extraordinary feat of @cernyjosef. Watch now the Last Km of Stage 19 #Giro d’Italia 2020! ???L'impresa di… - giroditalia : ??? A legend that comes from afar. It’s Stelvio climb day, once again the judge of #Giro. ??? Una leggenda che nasc… - lifemotisports : RT @giroditalia: Stage 19 | Tappa 19 - Giro d’Italia 2020 Classifications! ??Mode on. ?? Maglia Rosa - @EnelGroupIT ?? Maglia Ciclamino - @… - MelkumyanArthur : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia | Stage 19 ?? @cernyjosef ???? - @CCCProTeam ?? @VCampenaerts ???? - @NTTProCycling ?? @SunJjak ???? - @TrekSe… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Marcianise, in mezza Italia spacciatori e pusher cadono nella rete dei Carabinieri l'eco di caserta