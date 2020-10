Giorgia Meloni a Conte: «Non siamo gente che cade dal pero». E racconta la “telefonatina” (Di venerdì 23 ottobre 2020) «Ormai mi sono convinta. La ragione per la quale abbiamo un dpcm a settimana è perché Conte non vuole rinunciare al suo programma settimanale». Giorgia Meloni va all’attacco, nel corso di Dritto e rovescio su Retequattro. Il programma del premier è «di domenica sera in prime time, alle 20.30, così lo guardano milioni di persone nella sua grandissima telenovela Il decreto…». Giorgia Meloni e le “telefonatine” di Conte «Ho sentito Conte», fa sapere la leader di FdI. «Lui fa sempre questa telefonatina pro forma a 3 minuti dalle sue conferenze stampa. La conferenza stampa, domenica scorsa, era convocata alle 21.30 e puntuale, come avevo previsto, la telefonata del premier ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 ottobre 2020) «Ormai mi sono convinta. La ragione per la quale abbiamo un dpcm a settimana è perchénon vuole rinunciare al suo programma settimanale».va all’attacco, nel corso di Dritto e rovescio su Retequattro. Il programma del premier è «di domenica sera in prime time, alle 20.30, così lo guardano milioni di persone nella sua grandissima telenovela Il decreto…».e le “telefonatine” di«Ho sentito», fa sapere la leader di FdI. «Lui fa sempre questa telefonatina pro forma a 3 minuti dalle sue conferenze stampa. La conferenza stampa, domenica scorsa, era convocata alle 21.30 e puntuale, come avevo previsto, la telefonata del premier ...

SecolodItalia1 : Giorgia Meloni a Conte: «Non siamo gente che cade dal pero». E racconta la “telefonatina” - callmeJadeh : ricordiamoci che wikipedia scrisse a giorgia meloni: donna, madre, genitore 1 genitore 2. non mi stupirei se fosse una presa per il culo - RinoVincenzi : 'Sono Giorgia Wolf, elaboro proposte' #DrittoeRovescio #Meloni #Governo - Gandalf1948 : Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte: 'Dpcm, in aula dichiarazioni vergognose. Crede di essere il Re Sole' - francetomm : RT @tempoweb: #Immuni non serve a niente e sul #Covid_19 il #Governo non ne ha fatta una giusta Così Giorgia #Meloni -