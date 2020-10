Gina Lollobrigida sta male, annullati i progetti dell’attrice: lo annuncia Vladimir Luxuria (Di venerdì 23 ottobre 2020) Brutto colpo per quanti, a partire dalla madrina della manifestazione Vladimir Luxuria, avevano segnato da tempo sul calendario la partecipazione di Gina Lollobrigida al Lovers Film Festival di Torino. La manifestazione LGBTQ piemontese aveva trovato nella leggendaria attrice il volto chiave dell’edizione, affidando a lei la cerimonia di apertura; la kermesse, giunta alla sua trentacinquesima edizione, è ad oggi un punto di riferimento per il cinema queer mondiale, e la presenza della star avrebbe dato il massimo del risalto all’imminente inaugurazione. “Sulla sua presenza di assoluto rilievo si era costruito l’intero evento“, ha commentato Luxuria annunciando il cambio di programma. La star del Lovers Film Festival Gina ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 23 ottobre 2020) Brutto colpo per quanti, a partire dalla madrina della manifestazione, avevano segnato da tempo sul calendario la partecipazione dial Lovers Film Festival di Torino. La manifestazione LGBTQ piemontese aveva trovato nella leggendaria attrice il volto chiave dell’edizione, affidando a lei la cerimonia di apertura; la kermesse, giunta alla sua trentacinquesima edizione, è ad oggi un punto di riferimento per il cinema queer mondiale, e la presenza della star avrebbe dato il massimo del risalto all’imminente inaugurazione. “Sulla sua presenza di assoluto rilievo si era costruito l’intero evento“, ha commentatondo il cambio di programma. La star del Lovers Film Festival...

