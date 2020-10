Gianni Rodari | l’Italia lo ricorda a cent’anni dalla nascita L’amico Dané | “E’ come Gaber o De André | adorato ma poco messo in pratica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono passati cent’anni da quel 23 ottobre del 1920 quando a Omegna nacquema nessuno ha dimenticato lo scrittore più amato dagli insegnanti e dai bambini. Oggi in Italia ma non solo sono in tanti a festeggiare questo anniversario. In onore del maestroesce un Meridiano Mondadori, un film omaggio ma sono previste anche maratone di letture, speciali tv e online. Il giorno del compleanno esce anche il francobollo celebrativo delle Poste Italiane la cui immagine è stata finora top secret. In ogni parte del Paese in questi giorni si parla di. Nella capitale dal primo al trenta novembre andrà in scena online Lucciole e lanterne, la sedicesima edizione del Premioper il Teatro con una giuria di bambini. A Gallicano l’intero mese di ottobre ...