Gianni Rodari, cent’anni dopo 9 libri per conoscerlo: dai palazzi di gelato del “Viaggio in Italia” al paese dei bugiardi di Gelsomino (Di venerdì 23 ottobre 2020) Maestro, giornalista, scrittore: Gianni Rodari è stato tutto questo e molto di più. Non c’è insegnante della scuola primaria o bambino che non abbia nella propria libreria almeno una sua opera. A partire dagli anni Cinquanta, Rodari, ha iniziato a pubblicare i suoi titoli per l’infanzia, che hanno ottenuto fin da subito un enorme successo di pubblico e di critica. I suoi libri hanno avuto innumerevoli traduzioni e hanno meritato diversi riconoscimenti, tra cui, nel 1970 il prestigioso premio Andersen. In occasione del centenario della sua nascita non si possono scordare alcuni dei suoi più importanti libri che vi suggeriamo di ritornare a leggere se non l’avete ancora fatto. La grammatica della fantasia (Einaudi) “Un sasso gettato in uno stagno suscita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Maestro, giornalista, scrittore:è stato tutto questo e molto di più. Non c’è insegnante della scuola primaria o bambino che non abbia nella propria libreria almeno una sua opera. A partire dagli anni Cinquanta,, ha iniziato a pubblicare i suoi titoli per l’infanzia, che hanno ottenuto fin da subito un enorme successo di pubblico e di critica. I suoihanno avuto innumerevoli traduzioni e hanno meritato diversi riconoscimenti, tra cui, nel 1970 il prestigioso premio Andersen. In occasione del centenario della sua nascita non si possono scordare alcuni dei suoi più importantiche vi suggeriamo di ritornare a leggere se non l’avete ancora fatto. La grammatica della fantasia (Einaudi) “Un sasso gettato in uno stagno suscita ...

