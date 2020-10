Giampaolo | Il Torino ha giocato con fede

(Di venerdì 23 ottobre 2020) REGGIO EMILIA - " Col Sassuolo si gioca male, è la squadra col miglior palleggio e le migliori soluzioni per creare superiorità numerica, se non sei ordinato perdi per strada spazi dove loro sono ...

Yantsell : RT @DiMarzio: 'La società mi è vicina, non ho notato nessun tipo di nervosismo'. Così #Giampaolo dopo #SassuoloTorino - tuttosport : #Torino, #Giampaolo: 'Gran prestazione, la squadra è fedele al lavoro fatto' ?? - Sport_Mediaset : #Sassuolo #De Zerbi: 'Abbiamo sentito il peso della classifica' #Torino #Giampaolo: 'La società mi ha dato rassicur… - sportli26181512 : Giampaolo: 'Prestazione che ci rafforza'. De Zerbi: 'Non siamo brillantissimi': Giampaolo: 'Prestazione che ci raff… - Gazzetta_it : #Giampaolo: “Prestazione che ci rafforza”. De Zerbi: “Non siamo brillantissimi” #SassuoloTorino -

Ultime Notizie dalla rete : Giampaolo Torino

Marco Giampaolo si rammarica per la rimonta subita in casa del ... E' stata la prima volta nella mia vita - ammette con un sorriso il tecnico del Torino a 'Sky', commentando l'ingresso in campo di ...Così Marco Giampaolo dopo il 3-3 del Torino sul campo del Sassuolo. I granata conquistano il primo punto in campionato ma recriminano per due gol di vantaggio sprecati nonostante l'inserimento ...