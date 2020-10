Ghirelli: “Calcio e Coronavirus, abbiamo il piano B. Palermo? Situazione gestita in maniera perfetta” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Situazione difficile, ma abbiamo i piani alternativi per finire il campionato”.Lo ha detto Francesco Ghirelli. Il presidente della Lega Pro, intervenuto ai microfoni del Giornale di Sicilia, è tornato a parlare dell'incubo Covid-19 nel mondo del calcio, elogiando Dario e Mirri e tutto il Palermo per come hanno scelto di gestire il caos Coronavirus. Nella giornata di mercoledì, infatti, gli equilibri dell'ambiente rosanero sono stati destabilizzati a causa l'accertata positività di ben 9 calciatori più il tecnico Roberto Boscaglia: squadra in bolla e allenamenti sospesi almeno fino al prossimo giro di tamponi, in programma nella giornata odierna.Palermo, squadra decimata dal Coronavirus: oggi nuovo giro di tamponi per i ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 ottobre 2020) “difficile, mai piani alternativi per finire il campionato”.Lo ha detto Francesco. Il presidente della Lega Pro, intervenuto ai microfoni del Giornale di Sicilia, è tornato a parlare dell'incubo Covid-19 nel mondo del calcio, elogiando Dario e Mirri e tutto ilper come hanno scelto di gestire il caos. Nella giornata di mercoledì, infatti, gli equilibri dell'ambiente rosanero sono stati destabilizzati a causa l'accertata positività di ben 9 calciatori più il tecnico Roberto Boscaglia: squadra in bolla e allenamenti sospesi almeno fino al prossimo giro di tamponi, in programma nella giornata odierna., squadra decimata dal: oggi nuovo giro di tamponi per i ...

