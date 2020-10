GFVip, Balotelli e la battuta sessista a Dayane Mello (VIDEO) (Di sabato 24 ottobre 2020) Sta facendo discutere sui social una battuta di stampo sessista di Mario Balotelli, ospite al GFVip per incontrare il fratello Enock, concorrente della quinta edizione del reality show. “Mi vuole dentro al GFVip? Lo dice ma poi subito dopo dice basta, basta, fai male“, l’esclamazione di Supermario rivolta alla modella Dayane Mello che ha gelato i presenti. E sui social è già partita la polemica. VIDEO Ma sì, non diciamo nulla perché tanto è Balotelli #GFVip pic.twitter.com/kBIu06y6Dd — capatesuspigolo (@nonecapate) October 23, 2020 Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Sta facendo discutere sui social unadi stampodi Mario, ospite alper incontrare il fratello Enock, concorrente della quinta edizione del reality show. “Mi vuole dentro al? Lo dice ma poi subito dopo dice basta, basta, fai male“, l’esclamazione di Supermario rivolta alla modellache ha gelato i presenti. E sui social è già partita la polemica.Ma sì, non diciamo nulla perché tanto èpic.twitter.com/kBIu06y6Dd — capatesuspigolo (@nonecapate) October 23, 2020

trash_italiano : Io avrei dato il cachet di Balotelli alle amiche di Matilde Brandi per farle entrare in casa. #GFVIP - hudsonftpayne : RT @marcole___: Enock che accusa Maria Teresa di sfruttare vicende familiari nonostante lui stia andando avanti lì dentro soltanto perché è… - myikigaiisharry : RT @IntxrruptxdGirl: Sappiamo tutti che Ilary avrebbe mandato a fanculo Balotelli dopo quella battuta orribile su Dayane: #GFVIP https://t… - streetloveitaly : RT @chiaratat: L'amore che possiamo nutrire per il trash non può MAI GIUSTIFICARE un'esternazione come quella fatta da Balotelli a Dayane.… - hudsonftpayne : RT @ToniaPeluso: “Dici di si a farmi entrare e poi dici basta mi fai male” Frase che Mario Balotelli ha detto in diretta a Dayane. Lo stes… -