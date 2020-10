Gf Vip, Stefania Orlando delusa da Tommy: “Mi hai abbandonata” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo essersi sfogata con Maria Teresa Ruta riguardo a comportamento di Tommaso Stefania Orlando ha voluto chiarirsi con l’influencer, accusandolo di averla abbandonata Ieri sera Stefania Orlando ha passato un grande momento di sconforto a causa di Tommaso Zorzi. Secondo la conduttrice, infatti, Tommaso si sta avvicinando sempre di più all’altro gruppo e presto abbandonerà lei, la Ruta e Guenda. Stefania, però, è molto legata all’influencer e teme che luiArticolo completo: Gf Vip, Stefania Orlando delusa da Tommy: “Mi hai abbandonata” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 23 ottobre 2020) Dopo essersi sfogata con Maria Teresa Ruta riguardo a comportamento di Tommasoha voluto chiarirsi con l’influencer, accusandolo di averla abbandonata Ieri seraha passato un grande momento di sconforto a causa di Tommaso Zorzi. Secondo la conduttrice, infatti, Tommaso si sta avvicinando sempre di più all’altro gruppo e presto abbandonerà lei, la Ruta e Guenda., però, è molto legata all’influencer e teme che luiArticolo completo: Gf Vip,da: “Mi hai abbandonata” dal blog SoloDonna

