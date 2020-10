GF Vip, concorrente incinta!? Il test di gravidanza dell’attrice (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un test di gravidanza nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Anche questo sarebbe accaduto in un’edizione che non ha rivali nella storia del reality show per la mole dei temi trattati e l’interesse che tali vicende sono riuscite a suscitare nel pubblico a casa. Pochi minuti fa, lo evidenzia un flusso di tweet che ha reso la notizia virale su Twitter, Adua Del Vesco avrebbe chiesto un test di gravidanza. L’attrice lamenterebbe un ritardo e tra le varie ipotesi formulate ci sarebbe la possibilità che sia rimasta incinta prima dell’ingresso nella Casa. Per il momento, il Gf non ha ancora trattato ufficialmente il caso ma è possibile che se ne parli nel corso della prossima diretta in onda venerdì 23 ottobre. (Continua..) Tommaso Zorzi e il precedente con Paola Caruso a ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 23 ottobre 2020) Undinella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Anche questo sarebbe accaduto in un’edizione che non ha rivali nella storia del reality show per la mole dei temi trattati e l’interesse che tali vicende sono riuscite a suscitare nel pubblico a casa. Pochi minuti fa, lo evidenzia un flusso di tweet che ha reso la notizia virale su Twitter, Adua Del Vesco avrebbe chiesto undi. L’attrice lamenterebbe un ritardo e tra le varie ipotesi formulate ci sarebbe la possibilità che sia rimasta incinta prima dell’ingresso nella Casa. Per il momento, il Gf non ha ancora trattato ufficialmente il caso ma è possibile che se ne parli nel corso della prossima diretta in onda venerdì 23 ottobre. (Continua..) Tommaso Zorzi e il precedente con Paola Caruso a ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il concorrente che la VIP salva è... GUENDA! #GFVIP - zorzi_stan : RT @NatySpritzACM: Tommaso non merita solo di vincere questa edizione ma meriterebbe il premio come miglior concorrente vip #GFVIP - NatySpritzACM : Tommaso non merita solo di vincere questa edizione ma meriterebbe il premio come miglior concorrente vip #GFVIP - MusicTV_ITA : Votate i vostri concorrenti preferiti ???????????????? ?? - MiryanaBim : RT @flawslou: credo che mai nella storia del gf nip e vip ci sia stato un concorrente che abbia messo d’accordo TUTTI e dico TUTTI fuori, c… -