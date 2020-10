GF Vip, Adua richiede test di gravidanza: interviene la regia e Tommaso ha una reazione esilarante (VIDEO) (Di venerdì 23 ottobre 2020) Da un po’ di giorni si vocifera in merito alla richiesta di Adua Del Vesco di effettuare un test di gravidanza nella casa del GF Vip. Nelle ultime ore, però, sembrano esserci stati degli sviluppi in merito. L’ormai Rosalinda ha continuato a dichiarare di avere un forte ritardo, ragion per cui le è sorto il dubbio di essere incinta. Se, in un primo momento, la questione era stata trattata con massimo riserbo, ma di recente è stata divulgata anche agli altri coinquilini. Ciascuno di loro ha avuto una reazione diversa. Anche la produzione del reality show è intervenuta chiedendo alla Del Vesco di recarsi in confessionale. La reazione della regia al test di gravidanza di Adua La puntata di questa ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 23 ottobre 2020) Da un po’ di giorni si vocifera in merito alla richiesta diDel Vesco di effettuare undinella casa del GF Vip. Nelle ultime ore, però, sembrano esserci stati degli sviluppi in merito. L’ormai Rosalinda ha continuato a dichiarare di avere un forte ritardo, ragion per cui le è sorto il dubbio di essere incinta. Se, in un primo momento, la questione era stata trattata con massimo riserbo, ma di recente è stata divulgata anche agli altri coinquilini. Ciascuno di loro ha avuto unadiversa. Anche la produzione del reality show è intervenuta chiedendo alla Del Vesco di recarsi in confessionale. LadellaaldidiLa puntata di questa ...

