Gesco sospende il servizio car sharing “Amicar” dopo l’ennesimo furto

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Amicar, ildi cargestito da, ritira tutte le auto dalle strade di Napoli. La decisione, motivata dall’ennesimo, il quarto il 15 giorni, è stata annunciata da Sergio D’Angelo su Facebook: “Questa notte in viale Michelangelo abbiamo subito l’ennesimodi un auto Amicar, la quarta in 15 giorni. Abbiamo deciso di ritirare tutte le auto dalla strada e dire temporaneamente il. Siamo molto arrabbiati per tutto quello che stiamo subendo e che abbiamo più volte inascoltatamente denunciato, ma sconforta e indigna ancora di più il silenzio assordante di tutte le istituzioni”. Solo pochi giorni fa,aveva ...