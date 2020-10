Germania, ‘la riapertura delle scuole non ha aumentato i casi di Coronavirus’. L’Italia ne tenga conto (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le analisi inglesi e americane sulla prima ondata hanno mostrato “deboli prove” a supporto della chiusura, mentre a tre settimane dalla riapertura autunnale delle scuole, recenti studi tedeschi in attesa di convalida evidenziano un calo del 27% dei contagi. Ad oggi il blocco della didattica ha coinvolto e continua a coinvolgere 1,5 miliardi di studenti di tutto il mondo, con un costo stimato di circa 15mila miliardi di dollari Chiudere le scuole fa parte del vademecum per la buona gestione di ogni pandemia ed è stata una soluzione non-farmaceutica molta diffusa per tentare di contrastare il Covid-19. Si calcola infatti che circa il 90% degli studenti del pianeta ne sia stato affetto. Tuttavia, già da marzo, in seguito alla dichiarazione di “pandemia globale” da parte dell’Oms, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le analisi inglesi e americane sulla prima ondata hanno mostrato “deboli prove” a supporto della chiusura, mentre a tre settimane dallaautunnale, recenti studi tedeschi in attesa di convalida evidenziano un calo del 27% dei contagi. Ad oggi il blocco della didattica ha coinvolto e continua a coinvolgere 1,5 miliardi di studenti di tutto il mondo, con un costo stimato di circa 15mila miliardi di dollari Chiudere lefa parte del vademecum per la buona gestione di ogni pandemia ed è stata una soluzione non-farmaceutica molta diffusa per tentare di contrastare il Covid-19. Si calcola infatti che circa il 90% degli studenti del pianeta ne sia stato affetto. Tuttavia, già da marzo, in seguito alla dichiarazione di “pandemia globale” da parte dell’Oms, ...

