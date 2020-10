George Floyd, respinta l’accusa di omicidio di terzo grado contro il poliziotto che lo schiacciò a terra (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il giudice distrettuale della contea di Hennepin, Peter Cahill, ha respinto l’accusa di omicidio di terzo grado contro l’ex ufficiale di polizia di Minneapolis Derek Chauvin. L’uomo è ancora accusato di omicidio di secondo grado e omicidio colposo di secondo grado nella morte di George Floyd, avvenuta il 25 maggio 2020. Un fatto di cronaca che ha scatenato violente proteste in tutti gli Stati Uniti e anche a livello internazionale. L’accusa di omicidio è nata dopo che le forze dell’ordine hanno esaminato un video nel quale si vede Chauvin inginocchiato sul collo di Floyd per quasi otto minuti, mentre l’afroamericano lo supplica di ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il giudice distrettuale della contea di Hennepin, Peter Cahill, ha respinto l’accusa didil’ex ufficiale di polizia di Minneapolis Derek Chauvin. L’uomo è ancora accusato didi secondocolposo di secondonella morte di, avvenuta il 25 maggio 2020. Un fatto di cronaca che ha scatenato violente proteste in tutti gli Stati Uniti e anche a livello internazionale. L’accusa diè nata dopo che le forze dell’ordine hanno esaminato un video nel quale si vede Chauvin inginocchiato sul collo diper quasi otto minuti, mentre l’afroamericano lo supplica di ...

L’uomo è ancora accusato di omicidio di secondo grado e omicidio colposo di secondo grado nella morte di George Floyd, avvenuta il 25 maggio 2020. Un fatto di cronaca che ha scatenato violente ...

