Genoa-Inter, rivedi la conferenza stampa di Antonio Conte (VIDEO) (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il VIDEO della conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Genoa-Inter, match valido per la quinta giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro ha presentato i temi della partita contro il Grifone, ma più in generale si è soffermato su un'analisi della stagione della sua squadra e non è mancata un'invettiva nei confronti di chi, a suo dire, dall'esterno sta minando le certezze acquisite. rivedi in alto il VIDEO della conferenza di Conte.

