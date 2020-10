Gambizzato | muore dopo 20 giorni

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 23 ottobre 2020) di Pina Ferro Era rimasto ferito nel corso di regolamento di conti avvenuto 20fa a Mercato San Severino: ieri iol cuore del 38enne Aniello Califano si è fermato per sempre. L’uomo è spirato nell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. L’uomo, lo scorso 2 ottobre, era rimasto ferito nell’agguato avvenuto a Corticelle di Mercato San Severino e che costò la vita al 54enne Vincenzo Salvati, deceduto sul colpo. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro della salma per consentire l’autopsia. Califano era stato colpito alle gambe da diversi colpi d’arma da fuoco esplosi, secondo gli investigatori, dal 35enne Vincenzo Ansalone. I tre si erano dati appuntamento venerdì sera per un chiarimento relativo sembra al mancato ...