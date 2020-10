G2 Esports-DAMWON Gaming, la semifinale del World Championship (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le semifinali del 2020 League of Legends World Championship inizieranno questo weekend e vedranno la sfida tra G2 Esports e DAMWON Gaming, due squadre di Esports blasonate e famose nei quattro continenti. L’ultima volta si sono affrontati esattamente un anno fa nel World Championship dove G2 ha avuto la meglio battendo DWG per tre a uno. Trecentosessantacinque giorni dopo le due squadre si affrontano con praticamente gli stessi roster e nello stesso contesto. Le uniche modifiche per DWG sono il rimpiazzo di Nuclear con Ghost. Questa sfida sarà un ottimo banco di prova per ShowMaker e Caps. G2 avrà dalla sua il vantaggio del pronostico e del roster più famoso, quest’anno però DWG è migliorato ... Leggi su esports247 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Le semifinali del 2020 League of Legendsinizieranno questo weekend e vedranno la sfida tra G2, due squadre diblasonate e famose nei quattro continenti. L’ultima volta si sono affrontati esattamente un anno fa neldove G2 ha avuto la meglio battendo DWG per tre a uno. Trecentosessantacinque giorni dopo le due squadre si affrontano con praticamente gli stessi roster e nello stesso contesto. Le uniche modifiche per DWG sono il rimpiazzo di Nuclear con Ghost. Questa sfida sarà un ottimo banco di prova per ShowMaker e Caps. G2 avrà dalla sua il vantaggio del pronostico e del roster più famoso, quest’anno però DWG è migliorato ...

