Frida Giannini contro lo stigma della malattia mentale: «Parlarne, per non avere paura» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Informazione, informazione e ancora informazione. Da quando è nato, nell'estate 2017, il progetto A-HEAD di Angelo Azzurro Onlus sviluppa – tappa dopo tappa – un percorso ermeneutico e conoscitivo delle malattie mentali attraverso l'arte. Per combattere – tramite la comprensione, appunto – lo stigma della patologia psichica e favorire così il recupero della massima autonomia dei pazienti e una loro piena re-integrazione nella società. «Parlarne scaccia la paura», ci rivela la celebre stilista Frida Giannini, che sostiene l'iniziativa. «Ancora oggi resta un argomento tabù: se dici che hai bisogno di uno psicologo, molta gente ti guarda storto. Invece è fondamentale poterlo ammettere, in primis a se stessi, senza vergogna».

