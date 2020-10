Freedom – Oltre il confine su Italia 1, la puntata del 23 ottobre 2020 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Settimo appuntamento per Roberto Giacobbo e Freedom-Oltre il confine: il programma di divulgazione che debuttò su Rete 4 si è spostato su Italia 1, per dodici puntate alla ricerca di misteri e con reportage dedicati a Storia, scienza e tecnologia. Alla guida Roberto Giacobbo, affiancato in questa edizione da Robbo, il suo gemello virtuale, in grado di raggiungere luoghi virtuali e reali, dove le telecamere tradizionali non possono arrivare. Tramite il Freedom-Track ed una carovana di auto, van, furgoni, camper, sono stati raggiunti i luoghi più interessanti dell’Italia e del mondo. Freedom, settima puntata Nella settima puntata, si andrà a Torino, alla scoperta dei segreti della dinastia più ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 23 ottobre 2020) Settimo appuntamento per Roberto Giacobbo eil: il programma di divulgazione che debuttò su Rete 4 si è spostato su1, per dodici puntate alla ricerca di misteri e con reportage dedicati a Storia, scienza e tecnologia. Alla guida Roberto Giacobbo, affiancato in questa edizione da Robbo, il suo gemello virtuale, in grado di raggiungere luoghi virtuali e reali, dove le telecamere tradizionali non possono arrivare. Tramite il-Track ed una carovana di auto, van, furgoni, camper, sono stati raggiunti i luoghi più interessanti dell’e del mondo., settimaNella settima, si andrà a Torino, alla scoperta dei segreti della dinastia più ...

QuiMediaset_it : Se non sapete dov'è Bomarzo e soprattutto non conoscete le meraviglie che nasconde, il #Teleconsiglio del… - SMSNEWSOFFICIAL : VENERDÌ 23 OTTOBRE IN PRIMA SERATA SU ITALIA 1 NUOVO APPUNTAMENTO CON ROBERTO GIACOBBO E «FREEDOM – OLTRE IL CONFIN… - zazoomblog : Freedom – Oltre il confine anticipazioni puntata in onda il 23 ottobre su Italia 1 - #Freedom #Oltre #confine - AgenziaOpinione : italia 1 – “ FREEDOM – OLTRE IL CONFINE “ * questa settimana reportage da: « New York / Il Cairo / Torino / Bagni d… -