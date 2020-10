Fratelli d'Italia e Lega: "Perché il Policlinico sperpera soldi?" (Di sabato 24 ottobre 2020) "Zingaretti e D'Amato chiariscano il rapporto tra il Direttore generale del Policlinico Umberto I, Vincenzo Panella, e l'avvocato Patrizia Bececco, del Foro di Terni, che negli ultimi mesi ha avuto incarichi Legali per oltre mezzo milione di euro". È quanto dichiara Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. "Per questo motivo ho presentato una interrogazione al Presidente della regione e all'Assessore alla Sanità per chiedere se intendono chiarire, con immediatezza, il conflitto di interessi venutosi a creare tra il Direttore Generale del Policlinico Umberto I e l'avvocato Patrizia Bececco". Sul tema denunciato ieri da Il Tempo, interviene anche la Lega con Daniele Giannini, consigliere regionale, che ha preannunciato un'interrogazione urgente: ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 ottobre 2020) "Zingaretti e D'Amato chiariscano il rapporto tra il Direttore generale delUmberto I, Vincenzo Panella, e l'avvocato Patrizia Bececco, del Foro di Terni, che negli ultimi mesi ha avuto incarichili per oltre mezzo milione di euro". È quanto dichiara Fabrizio Ghera, capogruppo did'alla Regione Lazio. "Per questo motivo ho presentato una interrogazione al Presidente della regione e all'Assessore alla Sanità per chiedere se intendono chiarire, con immediatezza, il conflitto di interessi venutosi a creare tra il Direttore Generale delUmberto I e l'avvocato Patrizia Bececco". Sul tema denunciato ieri da Il Tempo, interviene anche lacon Daniele Giannini, consigliere regionale, che ha preannunciato un'interrogazione urgente: ...

FratellidItalia : DPCM, Meloni: Telefonare a tre minuti da conferenze stampa non significa collaborare - FratellidItalia : MES, Meloni: Non è un regalo e Conte ci dà ragione. Zingaretti, Gualtieri e stampa allineata si mettano l’anima in … - FratellidItalia : UE, Meloni: Valutare opportunità sostituire prestiti recovery fund con nostri titoli di Stato - siwel44it : RT @mbartolotta63: +++ ULTIMAORA +++ Ribadita la condanna ad #Alemanno. 6 anni anche in secondo grado. Stavo iniziando a preoccuparmi della… - SsydeaR : RT @Joelle30792095: @Carpesos -

Ultime Notizie dalla rete : Fratelli Italia I Fratelli d'Italia foggiani si riorganizzano. Il partito rispolvera l'idea di una scuola: "La politica è una formazione costante" FoggiaToday Fratelli d'Italia e Lega: "Perché il Policlinico Umberto I sperpera soldi?"

È quanto dichiara Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio. "Per questo motivo ho presentato una interrogazione al Presidente della regione e all’Assessore alla Sanità per ...

Ue, FdI: su ‘carne vegana’ favore a lobby nord Europa con aiuto M5S

Fratelli d’Italia ha votato convintamente a favore dell’emendamento teso ad impedire che si perpetuasse l’inganno di hamburger e bistecche vegane ma purtroppo una maggioranza trasversale ha preferito ...

È quanto dichiara Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio. "Per questo motivo ho presentato una interrogazione al Presidente della regione e all’Assessore alla Sanità per ...Fratelli d’Italia ha votato convintamente a favore dell’emendamento teso ad impedire che si perpetuasse l’inganno di hamburger e bistecche vegane ma purtroppo una maggioranza trasversale ha preferito ...