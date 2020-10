Francia, Uk e Spagna. Così l’Europa si barrica contro il Covid (Di venerdì 23 ottobre 2020) È arrivata in Europa la seconda ondata di Covid-19. I casi si sono duplicati negli ultimi dieci giorni, arrivando per la prima volta a 200 mila contagiati al giorno questo giovedì, secondo le cifre rilevate dall’agenzia Reuters. Ad oggi ci sono 7,8 milioni di pazienti positivi al Covid-19 e sono morte 247 mila persone in Europa, mentre nel mondo ci sono 41,4 milioni di casi e 1,1 milioni di decessi. Il continente europeo è la zona più colpita, e registra più casi quotidiani che India, Brasile e Stati Uniti messi insieme, anche perché realizza molti più test per identificare il virus. A scattare è l’allarme circa la situazione di pressione sugli ospedali. Nonostante il sistema sanitario europeo non sia arrivato al picco di questa primavera, i ricoveri e i pazienti che richiedono la ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 ottobre 2020) È arrivata in Europa la seconda ondata di-19. I casi si sono duplicati negli ultimi dieci giorni, arrivando per la prima volta a 200 mila contagiati al giorno questo giovedì, secondo le cifre rilevate dall’agenzia Reuters. Ad oggi ci sono 7,8 milioni di pazienti positivi al-19 e sono morte 247 mila persone in Europa, mentre nel mondo ci sono 41,4 milioni di casi e 1,1 milioni di decessi. Il continente europeo è la zona più colpita, e registra più casi quotidiani che India, Brasile e Stati Uniti messi insieme, anche perché realizza molti più test per identificare il virus. A scattare è l’allarme circa la situazione di pressione sugli ospedali. Nonostante il sistema sanitario europeo non sia arrivato al picco di questa primavera, i ricoveri e i pazienti che richiedono la ...

