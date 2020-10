Francia | fermato italiano sospettato di 160 stupri

Leggi su blogo

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Undi 52 anni è statodalla polizia francese a Rumersheim-Le-Haut, vicino a Strasburgo: èdi aver commesso qualcosa come 160e aggressioni sessuali. Il fermo, secondo quanto riferisce l’agenzia France Presse, è stato disposto in seguito ad un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità tedesche. Proprio in Germania, infatti, avrebbe abusato e stuprato i figli delle compagne avute tra il 2000 e il 2014. Le inchieste a suo carico sarebbero addirittura 122 e sarebbe fuggito dalla Germania per rifugiarsi in Alsazia. Blogo.it.